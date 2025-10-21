Im Zuge der Brückenarbeiten am Rennbahnkreuz in Halle sind ab sofort auch die Schaltungen der Ampeln sowie der Anzeigen von Parkleitsystemen eingeschränkt. Wie lange die Autofahrer sich darauf einrichten müssen.

Wegen Rennbahnkreuz: Jetzt sind in Halle auch Anzeigen und Ampeln betroffen

Die Brückenbaustelle am Rennbahnkreuz sorgt jetzt auch für Einschränkungen bei Ampeln und Parkleitsystem.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Im Zuge der Bauarbeiten an den Brücken im Bereich Rennbahnkreuz werden laut einer Mitteilung der Stadt Halle ab Dienstag, 21. Oktober, umfangreiche technische Anpassungen auch an den Ampelanlagen notwendig.

Kabel werden getrennt: Ampeln betroffen

Dabei müssten verschiedene Kabel getrennt und teilweise ausgebaut werden. Betroffen seien mehrere Ampelanlagen, die mit dem zentralen Verkehrsrechner der Stadt Halle verbunden sind, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Außerdem tangiert werde das städtische Parkleitsystem – also nicht nur direkt am Rennbahnkreuz, sondern auch an zahlreichen anderen Stellen im Stadtgebiet.

Während dieser Arbeiten läuft der Betrieb der Lichtsignalanlagen mit einem festen Wochenprogramm weiter. Eine Koordination der Anlagen untereinander – beispielsweise zwischen den Lichtsignalanlagen am Rennbahnkreuz – sei in dieser Zeit aber nicht möglich.

Ohne Verkehrsrechner nicht mehr aufeinander abgestimmt

Das könne dazu führen, dass die Ampelschaltungen zeitweise nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Auch verschiedene Anzeigen des Parkleitsystems im Stadtgebiet blieben deshalb während dieser Phase entweder ohne aktuelle Werte oder müssen komplett abgeschaltet werden, heißt es von der Stadt.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen die Systeme ab Mitte November 2025 schrittweise wieder an den Verkehrsrechner angeschlossen und in Betrieb genommen werden.