es sind außergewöhnliche Szenen, die man dieser Tage auf dem halleschen Marktplatz beobachten kann: Scharen von Menschen stehen unter freiem Himmel beisammen, trinken, essen, lachen bis in die späten Abendstunden und das alles weitgehend ohne dicke Winterschals, Fellmützen oder sonstiger übermäßig wärmender Kleidung. Temperaturen, die sich locker im zweistelligen Celsiusbereich bewegen, machen das möglich.

Mir persönlich fällt es dabei schwer, so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ein bisschen kalter Wind um die Nase gehört doch eigentlich dazu, finde ich.

Aber möglicherweise muss man einfach nur genug Alkohol zu sich nehmen, um trotzdem in Feierlaune zu kommen. Mein Vorschlag für den nächsten Weihnachtsmarkt: Anstatt heißem Glühwein bitte auch eisgekühlte Cocktails anbieten. Dann kommt vielleicht sogar richtig Urlaubsstimmung auf in Halle! Und so ein Cocktailglas mit Halle-Optik wäre doch vielleicht auch mal eine Idee für das Stadtmarketing. Von den Glühweintassen hat jeder Hallenser inzwischen wahrscheinlich schon zehn Stück zuhause.

Übrigens unabhängig vom Wetter tagt im Stadthaus am Marktplatz am Mittwochabend der Finanzausschuss. Dort soll ein Kompromiss ausgehandelt werden, wie die Stadtverwaltung im Jahr 2026 trotz einem prognostizierten Minus von über 150 Millionen Euro handlungsfähig bleibt und keine großen Steuererhöhungen durchsetzt.

Wir werden Sie wie immer auf mz.de auf dem Laufenden halten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

Ihr Jonas Nayda