Seit November wurden keine kranken Vögel mehr in Dessau-Roßlau getestet. Weil die Stallpflicht für die Tiere großen Stress bedeutet, wurde die Regelung nun wieder aufgehoben. Im Tierpark gibt es aber weiterhin Vorsichtsmaßnahmen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Aufatmen bei gewerblichen und privaten Tierhaltern in Dessau-Roßlau: Ab dem heutigen Dienstag, 16. Dezember, dürfen sie ihre Vögel wieder ins Freie lassen. Die Stadt hat per Allgemeinverfügung die wegen der Vogelgrippe verhängte Stallpflicht wieder aufgehoben.

Grundlage ist der Veterinärbehörde zufolge die aktuelle Risiko-Einschätzung für die Stadt im Zusammenhang mit der Lage in Sachsen-Anhalt. Auch im Land entspannt sich die Lage inzwischen. In Dessau-Roßlau ist seit dem 28. November kein Wildvogel mehr positiv auf den Virus getestet worden. Daher haben sich die Verantwortlichen nun für die Aufhebung der Stallpflicht entschieden. Die Belastung von Geflügel, das üblicherweise Freilauf hat, sei durch eine längere Stallpflicht nicht unerheblich, argumentiert die Stadt.

Die zuständige Behörde müsse hier Seuchenschutz- gegen Tierschutzgesichtspunkte abwägen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt die Stallpflicht zu Gunsten des Tierschutzes wieder aufgehoben werden könne. Geflügelhalter sollten trotzdem weiter Vorsicht walten lassen.

Auch im Dessauer Tierpark werden noch nicht alle Maßnahmen sofort zurückgefahren. So bleibt das Nordstrand-Gehege auch über die Feiertage geschlossen. Kraniche, Hühner, Enten und Gänse könnten aber wieder auf die Außenanlage, so Tierparkleiter Jan Bauer.