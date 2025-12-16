In der Führerscheinstelle Merseburg stapeln sich vor dem 19. Januar die Anträge. Rund 36.000 Saalekreis-Fahrer haben die Umtauschfristen verpasst und halten nun ungültige Dokumente in der Hand.

In der Führerscheinstelle Merseburg erinnert Annett Sonderhoff an die engen Fristen für den EU-Umtausch.

Merseburg/MZ. - Fünf Frauen und Männer sitzen am Mittwochvormittag kurz vor 10 Uhr im Wartebereich der Führerscheinstelle. Sie sind zur rechten Zeit gekommen. Eine halbe Stunde später herrscht die übliche Betriebsamkeit, wie Annett Sonderhoff, Amtsleiterin des Straßenverkehrsamtes Saalekreis, sie kennt. „Ab Oktober bis zum 19. Januar ist es bei uns rappelvoll. Dienstags stehen die Bürger oft die Treppe hinunter.“ Warum ist die Nachfrage nach Terminen so hoch?