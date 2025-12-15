Historische Weihnacht in Wolfen ist samt Marktgeschehen von der Leipziger Straße in die Fuhneaue gezogen. Was funktionierte und wo es Reserven gibt.

Nach Umzug in die Fuhneaue: So lief die Historische Weihnacht in Wolfen

Der Mittelaltermarkt prägt schon seit Jahren die Historische Weihnacht in Wolfen – und wartet stets mit attraktiven Angeboten auf.

Wolfen/MZ. - Daniela und Dirk Preissner kommen aus Möhlau. Den Besuch des Wolfener Weihnachtsmarktes hatten sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn Bruno Garisch für dieses Wochenende auf die Fahnen geschrieben. „Doch zuerst haben wir an der Hauptstraße in der Altstadt angehalten“, sagt die Frau. Doch vergebens. Schließlich haben sie den diesjährigen Ereignisort gefunden. Ja, die traditionelle Historische Weihnacht samt Marktgeschehen ist nach vielen Jahren von der Leipziger Straße aus in die Fuhneaue umgezogen.