Im neuen Museum auf dem Stiftsberg Quedlinburg werden auch die Wände Geschichte erzählen. Was in einigen Ausstellungsräumen mit einer speziellen Technik auf die historischen Untergründe gedruckt und welche Idee so umgesetzt wird.

Florian Haase, Projektleiter bei der wallPen GmbH, erklärt, wie das Bildnis Heinrichs I. an die Wand eines Ausstellungsraumes im neuen Museum auf dem Stiftsberg Quedlinburg gedruckt wird.

Quedlinburg/MZ. - Florian Haase blickt auf das Tablet, dann auf den Drucker, der in einem speziellen Gestell langsam abwechselnd nach oben und unten fährt. Nach und nach wird immer mehr von einem Bildnis Heinrichs I. sichtbar, das direkt auf die Wand eines Raumes im neuen Museum auf dem Stiftsberg in Quedlinburg gedruckt wird. An eine Wand, die „historisch, krumm, ausgebeult ist. Das ist die größte Herausforderung“, sagt Valentin Herfel, wie Florian Haase von der Firma wallPen GmbH, die die Arbeiten ausführt.