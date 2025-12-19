In Weißenfels im Burgenlandkreis hat die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss unterwegs waren. Wo genau die Sünder ins Netz gegangen sind.

Betrunken und unter Drogen: Polizei zieht in Weißenfels Rad- und Rollerfahrer aus dem Verkehr

Nach Verkehrskontrollen in Weißenfels ermittelt die Polizei nun gegen einen Rad- sowie gegen zwei E-Scooter-Fahrer (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In Weißenfels im Burgenlandkreis hat die Polizei bei Kontrollen gleich mehrere angetrunkene beziehungsweise unter Drogeneinfluss stehende Verkehrsteilnehmer ertappt: Laut Revier war am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Tagewerbener Straße ein 49-jähriger Radfahrer wegen dessen unsicherer Fahrweise gestoppt worden. Ein Atemschnelltest habe bestätigt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht.

Treffer bei Kontrollen von E-Scooter-Fahrern in Weißenfels

Eine Stunde später hielten Beamte in der Beuditzstraße den Fahrer eines Elektrorollers an. Bei dem 18-Jährigen sei der Drogenschnelltest positiv verlaufen. Der Mann musste seinen E-Scooter stehen lassen, die Weiterfahrt sei untersagt worden. Gegen 21:15 Uhr kontrollierten dieselben Beamten in der Zimmerstraße einen weiteren E-Scooter-Fahrer: An dem Fahrzeug fehlte das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen. Das sich der 25-Jährige zudem auffällig verhielt, wurde auch bei ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt, der ebenso positiv verlief.

Alle drei Männer mussten im Krankenhaus Blutproben abgeben, zudem wurden Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.