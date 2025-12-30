Bereitschaftsdienste bei Versorgern Heizung bleibt kalt, Wasser kommt nicht: Wer bei Havarien in Köthen an Feiertagen erreichbar ist
Die MZ erkundigte sich, wie ein Handwerksbetrieb für Heizung und Sanitär, Köthen Energie, die Midewa und der Abwasserverband ihre Bereitschaftsdienste an Feiertagen organisiert haben.
Aktualisiert: 30.12.2025, 15:03
Köthen/MZ. - Die Heizung kalt, kein Warmwasser oder ein verstopfter Abwasser-Anschluss – Havarien an Heizungen, in Küchen und Bädern sind ärgerlich. Wenn sie jedoch an Wochenenden oder Feiertagen auftreten, sind sie nicht selten eine Herausforderung: für die davon betroffenen Kunden und für die Unternehmen, die schnellstmöglich für Abhilfe sorgen müssen.