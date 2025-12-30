Die MZ erkundigte sich, wie ein Handwerksbetrieb für Heizung und Sanitär, Köthen Energie, die Midewa und der Abwasserverband ihre Bereitschaftsdienste an Feiertagen organisiert haben.

Heizung bleibt kalt, Wasser kommt nicht: Wer bei Havarien in Köthen an Feiertagen erreichbar ist

Wenn der Thermostat aufgedreht ist und der Heizkörper kalt bleibt, muss meist der Notdienst einer Firma oder des Fernwärme-Versorgers ran.

Köthen/MZ. - Die Heizung kalt, kein Warmwasser oder ein verstopfter Abwasser-Anschluss – Havarien an Heizungen, in Küchen und Bädern sind ärgerlich. Wenn sie jedoch an Wochenenden oder Feiertagen auftreten, sind sie nicht selten eine Herausforderung: für die davon betroffenen Kunden und für die Unternehmen, die schnellstmöglich für Abhilfe sorgen müssen.