weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Bereitschaftsdienste bei Versorgern: Heizung bleibt kalt, Wasser kommt nicht: Wer bei Havarien in Köthen an Feiertagen erreichbar ist

Bereitschaftsdienste bei Versorgern Heizung bleibt kalt, Wasser kommt nicht: Wer bei Havarien in Köthen an Feiertagen erreichbar ist

Die MZ erkundigte sich, wie ein Handwerksbetrieb für Heizung und Sanitär, Köthen Energie, die Midewa und der Abwasserverband ihre Bereitschaftsdienste an Feiertagen organisiert haben.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 30.12.2025, 15:03
Wenn der Thermostat aufgedreht ist und der Heizkörper kalt bleibt, muss meist der Notdienst einer Firma oder des Fernwärme-Versorgers ran.
Wenn der Thermostat aufgedreht ist und der Heizkörper kalt bleibt, muss meist der Notdienst einer Firma oder des Fernwärme-Versorgers ran. (Foto: dpa)

Köthen/MZ. - Die Heizung kalt, kein Warmwasser oder ein verstopfter Abwasser-Anschluss – Havarien an Heizungen, in Küchen und Bädern sind ärgerlich. Wenn sie jedoch an Wochenenden oder Feiertagen auftreten, sind sie nicht selten eine Herausforderung: für die davon betroffenen Kunden und für die Unternehmen, die schnellstmöglich für Abhilfe sorgen müssen.