Kontrolle im Burgenlandkreis Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Weißenfels aus dem Verkehr
Ein betrunkener Autofahrer ist von der Polizei im Weißenfelser Ortsteil Leißling gestellt worden. Wie die Beamten auf den Mann aufmerksam geworden waren.
Weißenfels/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Leißling (Burgenlandkreis) ist am späten Dienstagabend ein betrunkener Autofahrer von der Polizei gestoppt worden. Laut Revier habe ein Schnelltest bestätigt, dass der 46-Jährige alkoholisiert war. Die Beamten waren zuvor von einer Zeugin alarmiert worden, die den Autofahrer und dessen unsichere Fahrweise in der Winterlaite bemerkt hatte.