Ein betrunkener Autofahrer ist von der Polizei im Weißenfelser Ortsteil Leißling gestellt worden. Wie die Beamten auf den Mann aufmerksam geworden waren.

Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto musste am Dienstagabend in Leißling im Burgenlandkreis ein Autofahrer einen Atemalkoholtest machen und wurde so überführt.

Weißenfels/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Leißling (Burgenlandkreis) ist am späten Dienstagabend ein betrunkener Autofahrer von der Polizei gestoppt worden. Laut Revier habe ein Schnelltest bestätigt, dass der 46-Jährige alkoholisiert war. Die Beamten waren zuvor von einer Zeugin alarmiert worden, die den Autofahrer und dessen unsichere Fahrweise in der Winterlaite bemerkt hatte.