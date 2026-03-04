In Freyburg gerät ein Auto unkontrolliert ins Rollen. Es kollidiert mit drei Wagen und kommt erst an einer Mauer zum Halt.

Auto macht sich in Freyburg selbstständig und stößt mit drei Pkw zusammen

Ein unachtsamer Moment mit Folgen: In Freyburg macht sich das Auto einer 44-jährigen Frau selbstständig. Die Polizei ermittelt.

Freyburg/tra - Auf einer abschüssigen Straße in Freyburg hat sich am Mittwochmorgen der geparkte Pkw einer 44-Jährigen selbstständig gemacht und geriet ins Rollen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte das Auto dabei mit drei weiteren geparkten Fahrzeugen, bevor die unbemannte Fahrt an einer Mauer endete.

Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis abschließend mit.