Einzelbewerber Lars Hesse tritt neben Gunter Wakan (AfD) und Gerd Wyszkowski (CDU) zur Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra an. Was seine Unterstützer an ihm schätzen.

Helbra/MZ. - Bisher war bekannt, dass Einzelbewerber Lars Hesse hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra werden möchte. Neben den anderen beiden Kandidaten - Gunter Wakan (AfD) und Gerd Wyszkowski (CDU) - will er sich am 14. Juni 2026 zur Wahl um die Nachfolge von Norbert Born (SPD) stellen.