weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Bürgermeisterwahl steht bevor: Mansfelder Grund-Helbra: Parteiloser Kandidat Hesse bekommt Unterstützung

Bürgermeisterwahl steht bevor Mansfelder Grund-Helbra: Parteiloser Kandidat Hesse bekommt Unterstützung

Einzelbewerber Lars Hesse tritt neben Gunter Wakan (AfD) und Gerd Wyszkowski (CDU) zur Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra an. Was seine Unterstützer an ihm schätzen.

Von Daniela Kainz 04.03.2026, 15:45
Lars Hesse leitet die Bauverwaltung in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.
Lars Hesse leitet die Bauverwaltung in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Helbra/MZ. - Bisher war bekannt, dass Einzelbewerber Lars Hesse hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra werden möchte. Neben den anderen beiden Kandidaten - Gunter Wakan (AfD) und Gerd Wyszkowski (CDU) - will er sich am 14. Juni 2026 zur Wahl um die Nachfolge von Norbert Born (SPD) stellen.