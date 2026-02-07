Cassandra Libossek war bei der Wasserschutzpolizei und wollte doch einen Neuanfang. Den wagt sie nun als Hundetrainerin in Greppin. Warum die 27-Jährige sich selbstständig gemacht hat und worauf sie hofft.

Einen Traum erfüllt - Ehemalige Polizist geht bei Martin Rütter in die Lehre und eröffnet eine Hundeschule

Die Jungunternehmerin hat viel Kraft und Zeit investiert, um ihre Hundeschule in Greppin eröffnen zu können. Immer an ihrer Seite: Hündin Alaska.

Greppin/MZ. - Eröffnet hat sie ihre Hundeschule in Greppin am 1. Februar – ein Sonntag. Doch schon am nächsten Tag kann Cassandra Libossek ihre ersten beiden Kunden samt deren Schützlingen begrüßen. Weil sie bereits Wochen vorher sowohl im Netz als auch mit Flyern auf ihr Angebot aufmerksam gemacht hat. Und genau das ist es, was die 27-Jährige prägt: Wenn sie etwas macht, dann richtig. Und überlegt.