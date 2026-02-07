An der dritten Auflage der Rollstuhl-Tennis Ost Open Sachsen-Anhalt in der Saalestadt haben 14 Starter aus ganz Deutschland teilgenommen. Wer sich zum zweiten Mal durchgesetzt hat.

Die Turnierleiter hinten stehend von links nach rechts: Marko Bittersmann, Michael Fritzsching und Dominik Lust.

Bernburg/MZ. - Während Carlos Alcaraz und Novak Djokovic in Melbourne bei den Australian Open um den Grand Slam-Titel kämpften, ging es am selben Tag auch im Sportpark B.E.S.T. in Bernburg bei der dritten Auflage der Rollstuhl-Tennis Ost Open Sachsen-Anhalt hoch her.