Am 25. Februar startet die Geburtstagswoche mit einem abwechslungsreichen Programm aus alten und neuen Produktionen. Worauf sich Christiane und Mario Jantosch ganz besonders freuen.

Christiane und Mario Jantosch freuen sich auf die Geburtstagswoche in ihrem Anderswelt-Theater und auf viele Gäste.

Stolberg/MZ. - War es wirklich der Grund, nicht mehr so weit zur Arbeit fahren zu wollen, und deshalb ein eigenes Theater zu gründen? Zu Hause in Stolberg? „Es ist ja eins der kleinsten Theater überhaupt“, sagt Mario Jantosch. „In Stolberg, wo man so etwas gar nicht erwarten würde...“ Mit Ehefrau Christiane hat er den Schritt gewagt. Das liegt 15 Jahre zurück, am 25. Februar 2011 wurde das private Anderswelt-Theater eröffnet. Heute sagt das Ehepaar: „Ein wenig verrückt war das schon.“ Doch die Familie stand und steht ihnen zur Seite, von Anfang an.