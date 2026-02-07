Kleinstes Theater Sachsen-Anhalts feiert Jubiläum 15 Jahre Anderswelt-Theater in Stolberg: So feiern Christiane und Mario Jantosch mit ihrem Publikum
Am 25. Februar startet die Geburtstagswoche mit einem abwechslungsreichen Programm aus alten und neuen Produktionen. Worauf sich Christiane und Mario Jantosch ganz besonders freuen.
07.02.2026, 10:00
Stolberg/MZ. - War es wirklich der Grund, nicht mehr so weit zur Arbeit fahren zu wollen, und deshalb ein eigenes Theater zu gründen? Zu Hause in Stolberg? „Es ist ja eins der kleinsten Theater überhaupt“, sagt Mario Jantosch. „In Stolberg, wo man so etwas gar nicht erwarten würde...“ Mit Ehefrau Christiane hat er den Schritt gewagt. Das liegt 15 Jahre zurück, am 25. Februar 2011 wurde das private Anderswelt-Theater eröffnet. Heute sagt das Ehepaar: „Ein wenig verrückt war das schon.“ Doch die Familie stand und steht ihnen zur Seite, von Anfang an.