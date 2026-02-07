weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Bauvorhaben in Dessau-Roßlau: Baukosten immer höher: Projekte wie die Kita „Buratino“ und das Palais Dietrich stehen in der Kritik

Bauvorhaben in Dessau-Roßlau Baukosten immer höher: Projekte wie die Kita „Buratino“ und das Palais Dietrich stehen in der Kritik

Sowohl für die Sanierung der Kita „Buratino“ in Meinsdorf als auch für die Wissenschaftliche Bibliothek wird mehr Geld gebraucht. Warum das so ist und was Stadträte sagen.

Von Heidi Thiemann 07.02.2026, 10:00
Die Sanierung der Kita Buratino in Meinsdorf ist langwieriger und teurer als ursprünglich geplant.
Die Sanierung der Kita Buratino in Meinsdorf ist langwieriger und teurer als ursprünglich geplant. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - Bauvorhaben in Dessau-Roßlau werden seit Jahren teurer und teurer, immer neue „Novellierungen“ machen dem Haushalt zu schaffen. Nun spannen zwei solcher Novellierungen den Geduldsfaden so manchen Stadtrates bis ans Äußerste.