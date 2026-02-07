Bauvorhaben in Dessau-Roßlau Baukosten immer höher: Projekte wie die Kita „Buratino“ und das Palais Dietrich stehen in der Kritik

Sowohl für die Sanierung der Kita „Buratino“ in Meinsdorf als auch für die Wissenschaftliche Bibliothek wird mehr Geld gebraucht. Warum das so ist und was Stadträte sagen.