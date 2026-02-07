Bauvorhaben in Dessau-Roßlau Baukosten immer höher: Projekte wie die Kita „Buratino“ und das Palais Dietrich stehen in der Kritik
Sowohl für die Sanierung der Kita „Buratino“ in Meinsdorf als auch für die Wissenschaftliche Bibliothek wird mehr Geld gebraucht. Warum das so ist und was Stadträte sagen.
07.02.2026, 10:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Bauvorhaben in Dessau-Roßlau werden seit Jahren teurer und teurer, immer neue „Novellierungen“ machen dem Haushalt zu schaffen. Nun spannen zwei solcher Novellierungen den Geduldsfaden so manchen Stadtrates bis ans Äußerste.