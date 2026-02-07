weather regen
Seit Oktober 2024 arbeitet Steffen Wilke im Köthener Schloss. Anfangs als Bufdi – seit einem Monat ist der 55-Jährige der Hausmeister in dem alten Gemäuer.

Von Sylke Hermann 07.02.2026, 09:00
Steffen Wilke arbeitet als Hausmeister für die KKM im Schloss Köthen.
Steffen Wilke arbeitet als Hausmeister für die KKM im Schloss Köthen. (Foto: Sylke Hermann)

Köthen/MZ. - Es ist sein Reich. Seine Ordnung. Steffen Wilke braucht den Überblick, um sich zurechtzufinden. Hier das Werkzeug und unzählige Kästchen mit diversen Kleinigkeiten – vom Nagel bis zur Schraube. Hinten in der Ecke, fast nicht zu sehen, die Hobelbank.