Wie ein Lego-Robotics-Feriencamp bei Novelis in Nachterstedt Spiel und Technik miteinander verbindet. Mit welchem Thema sich die Kids in diesem Jahr beschäftigt haben.

Abtauchen in die Lego-Welt: Warum Ferienkinder bei Novelis in Nachterstedt kleine Plastiksteine lieben

Konzentriert bei der Sache: Die Namensvettern Louis und Louis bauen im Lego-Camp in Nachterstedt an einem Krankenwagen und einer „kriegerischen Welt“.

Nachterstedt/MZ - Der kleine Louis hat eine Mini-Welt erschaffen, voller Krieger, Ketten und Schwerter. „Das sind böse Waffen“, sagt der Sechsjährige, der gemeinsam mit seinem Bruder Lenny am Lego-Camp von Novelis teilnimmt. Eine coole Ferienwoche für die Kinder von Angestellten des Aluminiumverarbeiters, der in Nachterstedt eines seiner Werke und ein riesiges Recyclingunternehmen betreibt.