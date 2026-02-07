weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Lego-Robotics-Feriencamp: Abtauchen in die Lego-Welt: Warum Ferienkinder bei Novelis in Nachterstedt kleine Plastiksteine lieben

Von Regine Lotzmann Aktualisiert: 07.02.2026, 09:11
Konzentriert bei der Sache: Die Namensvettern Louis und Louis bauen im Lego-Camp in Nachterstedt an einem Krankenwagen und einer „kriegerischen Welt“.
Konzentriert bei der Sache: Die Namensvettern Louis und Louis bauen im Lego-Camp in Nachterstedt an einem Krankenwagen und einer „kriegerischen Welt“. (Foto: Frank Gehrmann)

Nachterstedt/MZ - Der kleine Louis hat eine Mini-Welt erschaffen, voller Krieger, Ketten und Schwerter. „Das sind böse Waffen“, sagt der Sechsjährige, der gemeinsam mit seinem Bruder Lenny am Lego-Camp von Novelis teilnimmt. Eine coole Ferienwoche für die Kinder von Angestellten des Aluminiumverarbeiters, der in Nachterstedt eines seiner Werke und ein riesiges Recyclingunternehmen betreibt.