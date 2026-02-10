Neuer Italiener Von der Adria an die Goitzsche - Was der neue Wirt in der „Trattoria Al Faro“ in Mühlbeck vorhat
Der neue Pächter der „Trattoria Al Faro“ in Mühlbeck will das Restaurant am See-Ufer zur Top-Adresse der Region machen. Genügend Erfahrung bringt das Team schon mal mit.
Aktualisiert: 10.02.2026, 12:41
Mühlbeck/MZ. - Wenn Amiri Bajrami aus dem Fenster seines Restaurants schaut, denkt er an seine frühere Heimat. Nicht, weil es in Apulien jemals so geschneit hätte wie zuletzt in Mühlbeck und überall im Altkreis Bitterfeld, sondern trotzdem. „Ich weiß, dass hinter dem verschneiten Strand ein kleines Meer liegt“, sagt der Mann aus Bari: „Adria oder Goitzsche – Hauptsache Wasser!“