Neue Impulse für den Südharz Rosenprinzessin trifft Karstkönigin: Wie der Karstwanderweg Rosarium und Biosphärenreservat verbinden soll
Eine royale Wanderung ist Anfang Mai auf dem Rundweg um Wettelrode und dem Bergbaulehrpfad geplant. Welche weiteren Ideen das Netzwerk Karstwanderweg umsetzen will.
10.02.2026, 14:30
Roßla/Sangerhausen/MZ. - Royales Treffen am Sonntag, 3. Mai, in Wettelrode: Sangerhausens Rosenprinzessin Meike I. und die Südharzer Karstkönigin Ivonne I. wollen gemeinsam und mit vielen Besuchern wandern. Treffpunkt ist der Parkplatz am Röhrigschacht, 10 Uhr geht es auf den Karstrundwanderweg bei Wettelrode und den Bergbaulehrpfad.