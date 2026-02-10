Eine royale Wanderung ist Anfang Mai auf dem Rundweg um Wettelrode und dem Bergbaulehrpfad geplant. Welche weiteren Ideen das Netzwerk Karstwanderweg umsetzen will.

Rosenprinzessin trifft Karstkönigin: Wie der Karstwanderweg Rosarium und Biosphärenreservat verbinden soll

Rosenprinzessin Meike I. (li.), hier mit Rosenkönigin Geraldine I., wird am 3. Mai auf dem Bergbaulehrpfad mitwandern.

Roßla/Sangerhausen/MZ. - Royales Treffen am Sonntag, 3. Mai, in Wettelrode: Sangerhausens Rosenprinzessin Meike I. und die Südharzer Karstkönigin Ivonne I. wollen gemeinsam und mit vielen Besuchern wandern. Treffpunkt ist der Parkplatz am Röhrigschacht, 10 Uhr geht es auf den Karstrundwanderweg bei Wettelrode und den Bergbaulehrpfad.