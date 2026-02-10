Klaus Drachau ist seit 70 Jahren Mitglied im Cochstedter Sportverein. Welche Aufgaben der frühere Fußballer und Boxer hatte und wo er außerdem aktiv war.

Cochstedt/MZ - Fußball ist in Cochstedt stets die beliebteste Sportart für Jungen gewesen. Als Elfjähriger bolzte auch Klaus Drachau mit den Nachbarjungen im Team „Ortskern“ gegen Mannschaften der Randbezirke der Kleinstadt. Und schloss sich 1956 dem Sportverein an. Nun begrüßt ihn Wolfgang Weißbart vom Vereinsvorstand als drittes Mitglied im „Club der 70er“.