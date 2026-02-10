Eine junge Frau aus Dessau-Roßlau wollte verschiedene Waren im Internet verkaufen. Ein Interessent meldete sich - und brachte die 19-Jährige um viel Geld.

Dessau-Roßlau/MZ. - Eine Strafanzeige wegen Betrugs hat eine 19-Jährige am Sonntag, 8. Februar, im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Die junge Frau hatte im Internet auf einer Verkaufsplattform Waren zum Verkauf angeboten. Kurz darauf meldete sich ein „Interessent“, der er angab, die Waren erwerben zu wollten. Dieser gab jedoch an, dass eine Bezahlung über einen bekannten Bezahldienstleister aufgrund technischer Probleme nicht möglich wäre. Die Frau und der Käufer einigten sich, die Transaktion mit der in der Kleinanzeigenfunktion hinterlegten Bezahlfunktion durchzuführen.

Kurz darauf erhielt die 19-Jährige eine E-Mail mit einem Link. Diesem Link folgte die Frau und aktivierte mehrfach einen angezeigten Button, um den vermeintlichen Geldeingang zu bestätigen. Als sie im Anschluss ihr Bankkonto überprüfte, musste sie jedoch feststellen, dass keine Zahlungen auf ihrem Konto eingingen, sondern die Täter insgesamt mehr als 4.200 Euro von ihrem Konto abgebucht hatten.