Seit 2003 war Steffen Hohmann als Kreisbrandmeister für die Geschicke der Feuerwehrleute zuständig - erst im Mansfelder Land, dann in Mansfeld-Südharz.

So blickt Steffen Hohmann auf seine 23 Jahre als Kreisbrandmeister in Mansfeld-Südharz zurück

Sangerhausen/MZ. - Zur Feuerwehr gekommen ist Steffen Hohmann eigentlich durch seinen Umzug nach Osterhausen. Den gebürtigen Eisleber, der seine ersten Lebensjahre in Sangerhausen verbracht hatte und im Vorschulalter nach Wimmelburg gezogen war, verschlug es der Liebe wegen in das beschauliche Örtchen direkt an der Nahtstelle der früheren Kreise Sangerhausen und Mansfelder Land.