Deutschlands Rugby-Nationalmannschaft ist mit einer großen Überraschung in die EM gestartet. Sonnabend, 13 Uhr, steigt im Dessau Paul-Greifzu-Stadion das Duell gegen Portugal.

Schwarzer Adler flieg: Leo Wolf (Deutschland) springt in das Malfeld der Rumänen und legt damit den entscheidenden Versuch zum Sieg in der Rugby Europe Championship über Rumänien am Sonntag.

DESSAU/MZ/FN. - Die deutschen 15er-Rugbymänner haben am Wochenende einen sensationellen 30:24 (6:14)-Sieg gegen WM-Teilnehmer Rumänien gefeiert. Vor allem mit einer überragenden Leistung im zweiten Spielabschnitt kauften die Deutschen dabei dem hoch favorisierten Gegner den Scheid ab, hatten immer wieder eine Antwort parat und machten so zum Auftakt der Saison, in der es für die Schwarzen Adler um den Klassenerhalt geht, einen eindrucksvollen ersten Schritt.

1.500 Zuschauer sahen am Sonntag in Heidelberg den deutschen Sieg gegen Rumänien

Das diesjährige EM-Auftaktspiel der deutschen 15er Rugbymänner war aufgrund der winterlichen Platzverhältnisse kurzfristig von Kassel nach Heidelberg verlegt worden. 1.500 Zuschauer sahen das Spiel.

Am kommenden Sonnabend, 14. Februar, 13 Uhr steht in Dessau die nächste große Herausforderung gegen einen WM-Teilnehmer für die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann an. Dann empfangen die Adler Portugal.

In Dessau wurde am vergangenen Sonnabend Schnee vom Rasen geholt. Foto: Ruttke

Im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion wurde am Wochenende mit Unterstützung von mehr als 50 fleißigen Helfern tatkräftig angepackt, um den Rasen der Sportstätte vom Schnee zu befreien. „Nach dem kollektiven Kraftakt und den in dieser Woche noch geplanten Restarbeiten sollte dem Rugby-Spiel am Samstag nichts mehr im Wege stehen“, heißt es vom ausrichtenden Verein Anhalt Sport. Zudem sind steigende Temperaturen vorhergesagt.

Deutschlands Rugby-Team will nach dem Überraschungserfolg über Rumänien mit breiter Brust gegen Portugal auflaufen

Die deutschen 15er Rugbymänner werden nach ihrem Überraschungserfolg über Rumänien mit breiter Brust gegen Portugal auflaufen. „Wir machen das jetzt schon so lange, und oft war es für uns nicht leicht“, so Bundestrainer Kuhlmann nach dem Spiel am Sonntag. „Aber heute haben sich die Jungs das absolut verdient. Sie haben bewiesen, dass wir in dieser Liga mitspielen können. Dass wir großes Potenzial haben, hat man heute gut sehen können. Wir hatten uns einen einfachen Spielplan zurechtgelegt, der am Anfang nicht ganz aufgegangen ist. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir den super umgesetzt. Rumänien hat auch Fehler gemacht, was uns natürlich in die Karten gespielt hat. Aber am Ende haben die Jungs die auch gut ausgenutzt.“