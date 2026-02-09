In der ehemaligen Tankstelle an der Magdeburger Straße in Roßlau wurde einst Thüringer Rostbratwurst verkauft. Nun hat dort der Drive-in-Dönerladen „Neffis“ eröffnet.

„Die Konkurrenz kann sich warm anziehen“ - Drive-in-Döner „Neffis“ eröffnet an B184

Nach Neueröffnung in Magdeburger Straße: Der Döner-Imbiss „Neffis“ in Roßlau bedient erste Kunden.

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Montag war es soweit: Nach mehreren Monaten Umbau und Sanierung hat der Betreiber des Dessauer Schnellrestaurants „Mola“, Mohamed Gönen, seinen neuen Standort „Neffis“ in Roßlau eröffnet.