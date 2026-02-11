Zum Namensstreit des Salinemuseums Halle Das war respektlos (Kommentar)
MZ-Reporter Jonas Nayda ordnet die Debatte um den Namen des Salinemuseums in Halle ein und kritisiert die Stadtverwaltung.
11.02.2026, 23:00
Halle (Saale)/MZ. - Wer das Wort „Salinemuseum“ in einer großen Internetsuchmaschine eingibt und die Stadt Halle von den Ergebnissen ausklammert, kann feststellen, dass es in Deutschland mehrere Salinemuseen gibt. Zum Beispiel in Bad Sulza, in Rottweil oder in Celle. Logisch - Städte, die seit dem Mittelalter mit der Salzgewinnung zu tun hatten, sind stolz auf ihre Geschichte. Der Name „Salinemuseum“ ist deshalb nicht beliebig. Er ist modern.