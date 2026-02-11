Das Salinemuseum in Halle ist noch nicht ganz fertig. Doch bevor die neue Dauerausstellung eröffnet wird, gibt es Streit um den Namen des Hauses. Die Salzwirker-Brüderschaft wurde aus dem Titel entfernt.

Halle (Saale)/MZ. - Ein offizielles Namensschild an der Tür des frisch renovierten Salinemuseums fehlt. Hat man es etwa vergessen? Am (Wieder)Aufbau der Dauerausstellung wird noch gearbeitet, die Eröffnung ist für Ende des Jahres geplant. Vielleicht ist es Absicht, dass der Name am Eingang noch nicht da ist. Denn über das, was auf dem Schild stehen könnte, gibt es Streit.