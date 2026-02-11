weather regen
  4. Halloren-Brüderschaft sieht sich herabgewürdigt: Streit um Salinemuseum - „Halloren“ aus Name gestrichen

Das Salinemuseum in Halle ist noch nicht ganz fertig. Doch bevor die neue Dauerausstellung eröffnet wird, gibt es Streit um den Namen des Hauses. Die Salzwirker-Brüderschaft wurde aus dem Titel entfernt.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 11.02.2026, 23:14
Die große Siedehalle des halleschen Salinemuseums wurde aufwändig saniert.
Halle (Saale)/MZ. - Ein offizielles Namensschild an der Tür des frisch renovierten Salinemuseums fehlt. Hat man es etwa vergessen? Am (Wieder)Aufbau der Dauerausstellung wird noch gearbeitet, die Eröffnung ist für Ende des Jahres geplant. Vielleicht ist es Absicht, dass der Name am Eingang noch nicht da ist. Denn über das, was auf dem Schild stehen könnte, gibt es Streit.