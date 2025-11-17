Das Institut für Geobotanik der Uni Halle hat durch zwei Neubauten und eine umfangreiche Sanierung eine wesentliche Aufwertung seiner Forschungsbedingungen erfahren. Was dort passiert und warum diese Arbeit entscheidend ist.

Uni Halle bietet europaweit beste Bedingungen für Pflanzenforschung - Willingmann spricht Warnung aus

Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) im Gespräch mit Wissenschaftlern in einem der neuen Labore.

Halle (Saale)/MZ. - „Hier können wir die Chromosomen zählen“, sagt Helge Bruelheide, Professor für Geobotanik an der Uni Halle, in einem der Labore des neu errichteten Laborgebäudes. Beim Rundgang durch den Neubau an diesem Montag erläutern Bruelheide und die vor Ort tätigen Wissenschaftler, was in den übrigen Räumen neben der Chromosomenanalye sonst noch alles passiert.