Heimspiel für einen sympathischen Star: Die Schauspielerin Saskia Rosendahl hat jetzt in ihrer Geburtsstadt Halle im Puschkino den Filmkunstpreis des Landes Sachsen-Anhalt erhalten.

HALLE/MZ. - Herzlicher hätte der Empfang für den Star nicht ausfallen können. Immerhin tritt Saskia Rosendahl am Donnerstagabend zum Heimspiel in Halle an, wo sie 1993 geboren wurde, aufgewachsen ist und im Kinderballett des Opernhauses erste Erfahrungen mit der Kunst gemacht hat.