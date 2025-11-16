Statt sich freizuspielen muss der HFC im Pokal gegen die Amateure von Turbine Halle zittern. Trainer Schröder zeigt sich dünnhäutig, Sportchef Meyer schweigt.

Robert Schröder sah gegen Tubine Halle den nächsten schwachen Auftritt seines HFC. reagierte danach gereizt.

Halle/MZ. - Eric Gröger heißt der Mann, der das wankende Gebilde des Halleschen FC ganz nahe an den Einsturz hätte bringen können. Gröger ist 33 Jahre alt, dreifacher Familienvater, Abwehrspieler und Kapitän bei Turbine Halle. Im Stadtderby des Landespokals am Samstag hatte er zehn Minuten vor dem Ende des Spiels plötzlich die große Chance auszugleichen. Nach Ballverlust von HFC-Verteidiger Felix Langhammer kam Gröger im Strafraum zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig.