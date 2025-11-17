Ein Tankcontainer sorgt im Chemiepark Schkopau für zwei Feuerwehreinsätze an der Sondermüllverbrennungsanlage der Veolia. Zwei Menschen werden verletzt. Das Problem ist noch nicht vorüber. Was ist konkret passiert?

Die Veolia-Anlage befindet sich im Chemiepark in Schkopau.

Schkopau/MZ. - Probleme an einem Tankcontainer auf dem Gelände der Sonderabfallverbrennungsanlage Schkopau haben am Wochenende zu zwei Feuerwehreinsätzen geführt. Im Zuge der Löscharbeiten gab es zwei Verletzte. Das teilte Nadine Seumenicht, Sprecherin der Veolia, die die Anlage im Chemiepark betreibt, am Montag auf MZ-Anfrage mit.