weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Korruption in der Ukraine: Politikprofessor Johannes Varwick aus Halle: „Dieser Skandal schwächt Selenskyj“

Korruption in der Ukraine Politikprofessor Johannes Varwick aus Halle: „Dieser Skandal schwächt Selenskyj“

Ein riesiger Korruptionsfall erschüttert die Ukraine. Es geht um mutmaßlich 100 Millionen Dollar an Schmiergeld. Was wusste der Präsident Wolodymyr Selenskyj? Und was bedeutet das alles in einer ohnehin heiklen Situation im Krieg mit Russland? Johannes Varwick von der Universität Halle ordnet im Interview die Lage ein.

Von Matthias Müller 17.11.2025, 07:00
Johannes Varwick ist Professor für Politikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Johannes Varwick ist Professor für Politikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (Foto: Henning Schacht)

Halle/Kiew/MZ. - Beim ukrainischen Atomkonzern Energoatom sollen riesige Schmiergeldsummen geflossen sein. Hauptverdächtiger ist ein Vertrauter des Präsidenten. Kostet das Wolodymyr Selenskyj politisch den Kopf – oder auch westliche Hilfe? Politikwissenschaftler Johannes Varwick von der Universität Halle sagt, warum auch Deutschland jetzt noch genauer hinschauen sollte.