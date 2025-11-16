Klara Bachmann hat bei den Floorballern des USV Halle einen einzigartigen Weg gemacht. Wie die Torhüterin zu ihrer großen Leidenschaft kam und warum die Familie dabei eine entscheidende Rolle spielte.

Wie es Floorball-Talent Klara Bachmann bis in die zweite Herren-Bundesliga schaffte

Klara Bachmann mischt bei den Saalebibern inzwischen wie selbstverständlich in der zweiten Bundesliga mit.

Halle/MZ - Klara Bachmann schaut von der Bank aus gebannt zu. Sie hat den Kopf auf ihre behandschuhte Hand gestützt und verfolgt jede Aktion auf dem Feld. Dort kämpfen ihre Mitspieler, die Floorballer des USV Halle, im Topspiel gegen den FBC München um jeden Meter.