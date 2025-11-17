Die Bulls verpassen durch die Niederlage bei den Herford Ice Dragons erneut den ersten Doppelerfolg der Saison. Warum sich das auch aus Leistungen individueller Spieler erklärt.

Saale Bulls weiter im Stottermodus: Was Trainer Marko Raita zum Rückschlag beim Tabellenletzten sagt

Bulls-Trainer Marko Raita muss in der Offensive Lösungen finden.

Halle/MZ - Der Motor stottert weiter. Auch die jüngste Inspektion in der Deutschlandcup-Pause scheint bei den Saale Bulls nur wenig geholfen zu haben. Der bisherige Saisonverlauf des Eishockey-Oberligisten lässt sich so zusammenfassen: Immer wenn die Hoffnung aufkam, die Maschine der Bulls würde ins Laufen kommen, würgte der Motor wieder ab.