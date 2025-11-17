Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara erschien am Wochenende in einer besonderen Farbe. Anlass war der Welt-Frühgeborenen-Tag. Was hinter der Aktion steckt.

Lichtzeichen: Zum Welt-Frühgeborenen-Tag leuchtete die Fassade des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara in Halle lila.

Halle (Saale)/MZ. - Die Fassade des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara leuchtete am Wochenende in lila. Anlass war der Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November, der jährlich auf die rund zehn Prozent aller Kinder aufmerksam macht, die in Deutschland zu früh geboren werden.

Mit der Beleuchtung möchte das Krankenhaus auf die besondere Situation von Frühgeborenen und ihren Familien hinweisen. Die Aktion hat ihren Ursprung in den USA unter dem Motto „Purple for Preemies“.

Das katholische Krankenhaus ist seit Ende der 1970er Jahre auf die Versorgung frühgeborener Kinder spezialisiert. Seit 2019 steht die Klinik für Neonatologie und Kinderintensivmedizin laut Mitteilung für eine besonders umfassende Betreuung dieser Patientengruppe.

Auch bei schwierigen Geburtsverläufen ist die nötige Kompetenz vor Ort: (v.l.n.r.): Elisabeth Haufschild (Fachkraft für pädiatrische Intensivpflege), Klaus Oettel (Chefarzt der Klinik für Neonatologie und Kinderintensivmedizin), Nicole Riedel (Fachkraft für pädiatrische Intensivpflege), Doreen Schröder (Bereichsleitung). (Foto: Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara / Andrea Bergert)

Chefarzt Klaus Oettel betont, der Tag sei wichtig, um auf Sorgen und Ängste der betroffenen Familien aufmerksam zu machen. Die Medizin habe große Fortschritte gemacht, sowohl in der Versorgung als auch in der Vermeidung von Frühgeburten.

Als Teil des Perinatalzentrums arbeite die Klinik eng mit der Geburtshilfe und der Operativen Kindermedizin zusammen. Kranke oder unreife Neugeborene können per Hubschrauber oder Baby-Notarztwagen in die Klinik verlegt werden. Zusätzlich biete der zertifizierte Hebammenkreißsaal am Standort eine sichere und persönliche Geburt.

Selbst sehr kleine Patienten haben heute gute Chancen

Für mögliche Notfälle wie drohende Frühgeburten oder akuten Sauerstoffmangel bei ungeborenen Kindern stehe Oettels Team rund um die Uhr bereit, heißt es in der Mitteilung weiter. Dank moderner Medizin und umfassender Betreuung hätten selbst sehr kleine Patienten heute gute Chancen auf ein gesundes Leben.

Großen Zuspruch erhielt zuletzt das „Frühchenfest“ im Klostergarten des Standortes St. Elisabeth, zu dem rund 50 Familien mit ihren ehemaligen Frühgeborenen zusammenkamen.