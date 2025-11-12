Kultserie der DDR Premiere in Halle: „Spuk unterm Riesenrad“ auf der Theaterbühne

Diese Serie war Kult - im Osten kannte „Spuk unterm Riesenrad“ jedes Kind. Eine Regisseurin hat den DDR-Klassiker jetzt auf die Bühne gebracht. Was die Künstlerin am Rummel liebt und worauf sich kleine und große Theaterbesucher freuen können.