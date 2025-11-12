Kultserie der DDR Premiere in Halle: „Spuk unterm Riesenrad“ auf der Theaterbühne
Diese Serie war Kult - im Osten kannte „Spuk unterm Riesenrad“ jedes Kind. Eine Regisseurin hat den DDR-Klassiker jetzt auf die Bühne gebracht. Was die Künstlerin am Rummel liebt und worauf sich kleine und große Theaterbesucher freuen können.
12.11.2025, 16:02
Halle (Saale)/MZ. - Im Osten kannte diese DDR-Fernsehserie jedes Kind. „Spuk unterm Riesenrad“, im Plänterwald in Berlin-Treptow gedreht, ließ ab 1979 in sieben Folgen die Jüngsten vor dem TV-Gerät mitfiebern. Nun bringt das Thalia Theater in Halle den Plot des Kultfilms auf die Bühne.