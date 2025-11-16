weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Der einzige DDR-Oberliga-Schiedsrichter aus Halle verstarb kurz vor seinem 90. Geburtstag. Warum er so geschätzt wurde.

Von Christopher Kitsche 16.11.2025, 16:53
Ex-Schiedsrichter Gerhard Bude verstarb wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag.
Ex-Schiedsrichter Gerhard Bude verstarb wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag. Foto: Feineis

Halle/MZ. - Sein Spitzname sagte alles über Ex-Schiedsrichter Gerhard Bude. „Opa Bude“ war ein hoch angesehenes Familienmitglied, eine Institution im halleschen Fußball, die Geschichte geschrieben hat: Bude war der einzige Schiedsrichter der Stadt, der Spiele in der DDR-Oberliga leitete. Insgesamt bestritt er in seiner Laufbahn 2.000 Partien.