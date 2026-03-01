Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte der JSG Lutherkicker ein 2:1 (1:0)-Triumph über den Dessauer SV 97.

Wittenberg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Minute 54 JSG Lutherkicker auf Augenhöhe mit Dessauer SV 97 – 1:1

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es der JSG Lutherkicker noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Zager den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus JSG sicherte (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Zwarg, Henze (44. Jenzsch), Trenkhorst (46. Schneegaß), Kautzsch, Jentzsch, Zager, Mrasek, Mateus, Grabo, Dorn

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15