Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem Nachwuchs FC Landsberg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Landsberg und Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Landsberg.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Markus Giss für Bitterfeld-Wolfen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Anthony Weygant der Torschütze (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 45. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Landsberg sicherte (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hellie (28. Gebhardt), Schneider, Hirschel, Perll, Ketzel (79. Schmidt), Lorenz, Scheller (21. Weygant), Ludwig

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Konicki, Seelig, Giss, Schröter (79. Marku), Kaziur, Hartung, Seidel (46. Schlömer)

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32