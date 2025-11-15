weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Hallescher FC Gegen Turbine Halle: HFC müht sich ins Halbfinale des Landespokals: Arbeitssieg gegen Turbine Halle

Hallescher FC Gegen Turbine Halle HFC müht sich ins Halbfinale des Landespokals: Minimalistischer Arbeitssieg gegen Turbine Halle

Der Hallesche FC hat seine Pflichtaufgabe im Landespokal-Viertelfinale bei Turbine Halle erfüllt. Beim glanzlosen 1:0-Sieg war aber nichts von einem Aufschwung beim kriselnden Regionalligisten zu sehen. 

Aktualisiert: 15.11.2025, 15:38
Marius Hauptmann und der Hallesche FC hatten gegen Landesligist Turbine Halle viel Mühe.
Marius Hauptmann und der Hallesche FC hatten gegen Landesligist Turbine Halle viel Mühe. Foto: Objektfoto

Halle/MZ/CKI - Der Hallesche FC hat das Halbfinale des Landespokals des Fußballverbands Sachsen-Anhalt erreicht und damit weiterhin die Chance auf den vierten Pokaltitel in Folge.