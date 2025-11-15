Hallescher FC Gegen Turbine Halle HFC müht sich ins Halbfinale des Landespokals: Minimalistischer Arbeitssieg gegen Turbine Halle

Der Hallesche FC hat seine Pflichtaufgabe im Landespokal-Viertelfinale bei Turbine Halle erfüllt. Beim glanzlosen 1:0-Sieg war aber nichts von einem Aufschwung beim kriselnden Regionalligisten zu sehen.