Hallescher FC Gegen Turbine Halle HFC müht sich ins Halbfinale des Landespokals: Minimalistischer Arbeitssieg gegen Turbine Halle
Der Hallesche FC hat seine Pflichtaufgabe im Landespokal-Viertelfinale bei Turbine Halle erfüllt. Beim glanzlosen 1:0-Sieg war aber nichts von einem Aufschwung beim kriselnden Regionalligisten zu sehen.
Halle/MZ/CKI - Der Hallesche FC hat das Halbfinale des Landespokals des Fußballverbands Sachsen-Anhalt erreicht und damit weiterhin die Chance auf den vierten Pokaltitel in Folge.