Zu dem jüngsten Angriff auf zwei Jugendliche am Hansering hat sich nun der Verein Turbine Halle geäußert. Denn die Jungs zählen zum eigenen Vereinsnachwuchs und waren auf dem Heimweg vom Fußball-Training. Und angeblich so ihnen genau das zum Verhängnis geworden sein.

Wurden Turbine-Spieler von Nachwuchsspielern eines anderen Vereins aus Halle verprügelt?

Bei Turbine Halle trägt man Blau. Der Verein behauptet, dass zwei Nachwuchsspieler aufgrund ihrer Vereinsjacken angegriffen wurden.

Halle (Saale)/MZ. - Es geschah am Dienstagabend: Gegen 20 Uhr griff eine Gruppe nach wie vor unbekannter Jugendlicher am Hansering zwei 15-jährige an. Einer der Jugendlichen musste aufgrund seiner Verletzungen in ein städtisches Krankenhaus gebracht werden. Die Täter stahlen auch die Mütze eines der Geschädigten. Anschließend flüchtete die Gruppe. So vermeldete es die Polizei.