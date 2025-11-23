Die Mannschaft des Halleschen FC sendet mit einem starken Auftritt bei Carl Zeiss Jena ein für viele nicht möglich gehaltenes Lebenszeichen. Ein Spieler stützt den Trainer mit Taten und Worten.

Der HFC lebt! Was Trainer Schröder jetzt aber von seinen Spielern fordert

nach seinem Führungstreffer für den HFC bei Carl Zeiss Jena in die Arme von Trainer Robert Schröder. Es war ein Liebesbeweis. Foto: Imago/Bild13

Jena/MZ. Es ist der Alltag – die Betreuung der Kinder, das gemeinsame Bewältigen von unbezahlten Rechnungen, das Müllrausbringen – bei dem sich zeigt, ob eine Partnerschaft dauerhaft funktioniert. Das Hochzeitsfest kann noch so schön gewesen sein, gelingt der Übertrag in die Normalität nicht, wird das Scheitern eintreten.