stark bei Carl Zeiss Jena Der HFC lebt! Was Trainer Schröder jetzt aber von seinen Spielern fordert
Die Mannschaft des Halleschen FC sendet mit einem starken Auftritt bei Carl Zeiss Jena ein für viele nicht möglich gehaltenes Lebenszeichen. Ein Spieler stützt den Trainer mit Taten und Worten.
Aktualisiert: 23.11.2025, 14:49
Jena/MZ. Es ist der Alltag – die Betreuung der Kinder, das gemeinsame Bewältigen von unbezahlten Rechnungen, das Müllrausbringen – bei dem sich zeigt, ob eine Partnerschaft dauerhaft funktioniert. Das Hochzeitsfest kann noch so schön gewesen sein, gelingt der Übertrag in die Normalität nicht, wird das Scheitern eintreten.