Kleinwagen rutscht bei Schnee und Glätte in Malteser-Einsatzleitwagen in Halle. Fuhr der mutmaßliche Fahrer, möglicherweise ein Polizist, mit Sommerreifen?

In der Merseburger Straße in Halle kam es in der Nacht zum Montag zu einen Verkehrsunfall.

Halle (Saale)/MZ - In der Merseburger Straße in Halle ist es in der Nacht zum Montag zu einem Unfall gekommen. Gegen Mitternacht geriet ein Kleinwagen bei Schneefall auf der stadtauswärtigen Fahrspur ins Rutschen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Anschließend krachte das Fahrzeug in den Einsatzleitwagen des Malteser Hilfsdienstes.