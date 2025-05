Ein Punkt sorgt im Jessener Stadtrat für hitzige Diskussionen: Die Zukunft des ehemaligen Gasthauses „Haus am Wald“, derzeit Flüchtlingsunterkunft, künftig vielleicht ein Kinderheim – oder doch ein Fall für den Abriss?

Rat diskutiert Zukunft des „Haus am Wald“ - AfD lehnt Kinderheim-Pläne ab

Jessen/MZ. - Da der Jessener Stadthaushalt ohne Diskussion den Rat am Mittwoch passiert hatte, könnte man meinen, die gesamte Sitzung verlief in relativer Einmütigkeit. Doch das träfe nur bedingt zu. Denn einen Tagesordnungspunkt gab es dann doch, der konträr diskutiert wurde. Das war die Vorlage, eine Außenbereichssatzung für das Areal in Schweinitz, Hirschweg 2-4, aufzustellen.