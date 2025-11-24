Mit dem Merseburger Raben und dem Naumburger Dom in edlem Gold verziert, präsentiert sich der Saale-Unstrut-Koffer des Jahres 2025. Zum ersten Mal beteiligen sich auch Produzenten aus dem Saalekreis an dem besonderen Präsentkorb. Welche Köstlichkeiten die Genussbox bietet.

Präsentkorb mal anders: Welche regionalen Spezialitäten der neue Saale-Unstrut-Koffer bietet

Der neue Saale-Unstrut-Koffer bietet 2025 auch Produkte aus dem Saalekreis an.

Merseburg/MZ. - Zum ersten Mal beteiligen sich Hersteller aus dem Saalekreis am Saale-Unstrut-Koffer – einem besonderen Präsentkorb mit Köstlichkeiten aus der Region. Als ein Stück Heimat zum Verkosten wird er jährlich bestückt, enthält zehn bis zwölf Produkte und steht seit Freitag in neuem Design zum Verkauf.