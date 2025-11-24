Zur siebenten Bibo-Theken-Nacht füllten sich die Räume der Alten Stadtbibliothek erneut mit Publikum, Poesie und guter Laune.

Zeitz/MZ. - Zur siebenten Bibo-Theken-Nacht waren auch dieses Mal die Räumlichkeiten in der Alten Stadtbibliothek in der Rahnestraße Zeitz gut besucht. Poetry-Slammer Marc Bobzin entzückte mit seinen lyrischen Texten und wortreichen Bildern das Publikum. Danach erzählte Paula Linke mit einer großen Portion Humor Geschichten aus dem Leben. Juliane Lutter und Judy Scharwey waren an diesem Abend die charmanten Damen hinter der Bar. Die erste Bibo-Theken-Nacht fand übrigens im Jahr 2022 statt.

Zeit für eine gemütliche Runde (Foto: Margit Herrmann)