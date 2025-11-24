November 1925 im Kreis Wittenberg Vor 100 Jahren in Wittenberg: Frauen werden belästigt, ein Sport-Influencer tritt auf und es blüht im November
Schönheitsideale sind auch in den 1920ern ein Thema. Radis wird elektrifiziert. In Gräfenhainichen sind Holzdiebe unterwegs und Zahna macht einen schaurigen Fund.
24.11.2025, 10:00
Wittenberg/MZ. - Mehrfache Beschwerden Mitte November 1925 gab es im sogenannten „Lindenviertel“, vor allem an der Ecke Zimmermann- und Falkstraße. Wie die Wittenberger Zeitung zu berichten wusste, belästigten männliche Personen in den Abend- und Nachtstunden dort Mädchen und Frauen. Zuweilen waren auch „Männer um milde Gaben, um Streichhölzer oder ähnliches angesprochen“ worden, offenbar in Diebstahlabsicht. Die Schutzpolizei schenke „dieser Angelegenheit erhöhte Aufmerksamkeit“.