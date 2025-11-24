Schönheitsideale sind auch in den 1920ern ein Thema. Radis wird elektrifiziert. In Gräfenhainichen sind Holzdiebe unterwegs und Zahna macht einen schaurigen Fund.

Vor 100 Jahren in Wittenberg: Frauen werden belästigt, ein Sport-Influencer tritt auf und es blüht im November

Im November 1926 ging es - wieder einmal - um den Umbau des Rathauses. Vermessungsarbeiten fanden statt. Vor allem der schadhafte Westgiebel, hier auf der Postkarte gut zu sehen, bedurfte einer größeren Reparatur.

Wittenberg/MZ. - Mehrfache Beschwerden Mitte November 1925 gab es im sogenannten „Lindenviertel“, vor allem an der Ecke Zimmermann- und Falkstraße. Wie die Wittenberger Zeitung zu berichten wusste, belästigten männliche Personen in den Abend- und Nachtstunden dort Mädchen und Frauen. Zuweilen waren auch „Männer um milde Gaben, um Streichhölzer oder ähnliches angesprochen“ worden, offenbar in Diebstahlabsicht. Die Schutzpolizei schenke „dieser Angelegenheit erhöhte Aufmerksamkeit“.