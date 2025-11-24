In Heide-Nord lernen Neuntklässler der Sekundarschule Am Fliederweg, was bei der ersten eigenen Wohnung wirklich wichtig ist. Sie stoßen dabei auf Fragen und Kosten, die viele zuvor gar nicht auf dem Schirm hatten.

Wie viel kostet das Leben in Halle? – Neuntklässler lernen in Heide-Nord die Realität der ersten eigenen Wohnung

Trotz Pause arbeiten einige Neuntklässler weiter: In einer der Übungswohnungen spachteln sie alte Tapete ab.

Halle (Saale)/MZ. - In einer leerstehenden HWG-Wohnung in Heide-Nord hocken drei Neuntklässler über einem Übergabeprotokoll. „Ist das ein Mangel?“, fragt einer und zeigt auf eine dunkle Spur im Parkett. Die Szene wirkt unspektakulär und ist doch typisch für das, was hier vermittelt werden soll: Wer in die erste eigene Wohnung zieht, muss genauer hinsehen als gedacht.