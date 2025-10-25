Tausende neue Studierende haben zum Semesterstart im Oktober eine Wohnung in Halle gesucht, aber nicht alle haben eine gefunden. Eine Studentin berichtet, warum sie zuerst in der Jugendherberge unterkommen musste.

Wenn das Studium in Halle in der Jugendherberge startet

Einige Erstsemester fanden zum Studienstart in Halle keine Wohnung. Rund 100 Übernachtungen gab es über das Long-Stay-Programm der Jugendherbergen als Übergang.

Halle (Saale)/MZ. - So hatte Elli sich ihren Studienstart in Halle nicht vorgestellt. Statt mit Sack und Pack im bis oben hin beladenen Auto der Eltern in die neue Stadt zu ziehen, kam sie nur mit einem Rucksack – in ihrem Hostelzimmer in der Jugendherberge Halle ist schließlich nur wenig Platz. Eine Wohnung hat sie nicht rechtzeitig finden können.