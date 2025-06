Größtes Wohnungsunternehmen in Halle

Blick auf die HWG-Zentrale in Halle. Das Unternehmen hat für das Geschäftsjahr 2024 gute Zahlen vorgelegt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG) präsentiert in ihrem geprüften Jahres- und Konzernabschluss für das Jahr 2024 in allen Bereichen positive Bilanzen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 17,1 Millionen Euro übertrifft die Erwartungen und fällt sogar um 4,5 Millionen Euro höher aus als im ebenfalls erfolgreichen Jahr davor.