Bei den Gastronomen herrscht Ende des Jahres traditionell Hochsaison. Doch was erwarten sie in diesem Jahr angesichts der allgemeinen Teuerungen vom Weihnachtsgeschäft? Sind die Gäste zurückhaltender? Die MZ hat sich umgehört. Und hat erfahren, wo man für die Adventswochenenden noch reservieren kann.

So blicken die Wirte im Saalekreis auf das Weihnachtsgeschäft 2025

Auch der Spergauer Gasthof „Zur Linde“ von Sven Bruch ist an den Weihnachtsfeiertagen schon ausgebucht.

Merseburg/Querfurt/Spergau/Farnstädt/MZ. - Mitte November beginnt nicht nur für die Narren und für den Einzelhandel die geschäftigste Jahreszeit, auch die Gastronomen haben nun gut zu tun. Oder sollten es zumindest, denn zu Jahresende herrscht traditionell Hochsaison in den Restaurants. Doch erwarten die Wirte im Saalekreis angesichts steigender Lebenshaltungskosten auch in diesem Jahr viele Gäste? Und wo sind vielleicht noch Tische frei an Weihnachten? Die MZ hat nachgefragt.